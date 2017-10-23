Включайте в доходы только 300 тыс. рублей.

Компания на упрощенке отражает доходы кассовым методом. То есть в момент, когда получит оплату от покупателя. Вы деньги от контрагента не дождались, поэтому отражать в доходах 500 тыс. рублей не нужно.

В книге учета покажите доход от продажи дебиторки (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Его нужно признать в момент, когда покупатель долга перечислит деньги на счет компании или оплатит другим способом. В доходах учтите только 300 тыс. рублей (письма Минфина России от 07.09.15 № 03-11-06/2/51388, от 12.10.11 № 03-11-06/2/142).