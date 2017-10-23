1723 октября

Наша компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы». Отгрузили товар за 500 тыс. рублей. Клиент поставку не оплатил. Мы продали долг другой организации с уценкой — за 300 тыс. рублей. Какую сумму нужно отразить в доходах?

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отвечает:

Включайте в доходы только 300 тыс. рублей.

Компания на упрощенке отражает доходы кассовым методом. То есть в момент, когда получит оплату от покупателя. Вы деньги от контрагента не дождались, поэтому отражать в доходах 500 тыс. рублей не нужно.

В книге учета покажите доход от продажи дебиторки (п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Его нужно признать в момент, когда покупатель долга перечислит деньги на счет компании или оплатит другим способом. В доходах учтите только 300 тыс. рублей (письма Минфина России от 07.09.15 № 03-11-06/2/51388, от 12.10.11 № 03-11-06/2/142).

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