824 октября

Заключили договор с иностранным работником web-дизайнером. Работает он удаленно из Эстонии. Нужно ли платить взносы с доходов сотрудника и удерживать НДФЛ?

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отвечает:

Нет, не надо платить взносы и НДФЛ за сотрудника, который работает из другой страны на удаленке.

Компания удерживает НДФЛ с выплат, которые облагаются налогом. А НДФЛ облагаются доходы, которые работник получает от источников в России (п. 2 ст. 209 НК РФ). Сотрудник будет работать удаленно из Эстонии. В этом случае вознаграждение по договору работник получает не от источника в России. Поэтому НДФЛ доход не облагается. Это подтверждают чиновники (письмо Минфина России от 01.04.16 № 03-04-06/18555). Налог работник заплатит сам по правилам своей страны.

Что касается страховых взносов, их тоже не начисляйте. Работник не будет застрахованным, так как трудится в другой стране (п. 5 ст.420 НК РФ).

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