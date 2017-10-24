У компании есть два варианта действий.

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Можно на полгода отложить расчеты с бюджетом по упрощенке

Первый — вернуть деньги из налоговой, куда заплатили по ошибке. Аванс перечислите второй раз по правильным реквизитам. Второй вариант — зачесть переплату в счет аванса, который нужно было перечислить в другую налоговую. В обоих случаях подавайте заявление из приказа ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182@. Новая форма заявления теперь предусматривает зачет налогов между разными инспекциями.

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