1424 октября

Работаем на упрощенке с 1 января 2017 года. По ошибке аванс за первый квартал перечислили в инспекцию, где состоит на учете подразделение. Как теперь исправить?

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отвечает:

У компании есть два варианта действий.

Первый — вернуть деньги из налоговой, куда заплатили по ошибке. Аванс перечислите второй раз по правильным реквизитам. Второй вариант — зачесть переплату в счет аванса, который нужно было перечислить в другую налоговую. В обоих случаях подавайте заявление из приказа ФНС России от 14.02.17 № ММВ-7-8/182@. Новая форма заявления теперь предусматривает зачет налогов между разными инспекциями.

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