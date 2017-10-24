124 октября

Делаем ремонт в офисах. С 2017 года перешли с объекта «доходы» на «доходы минус расходы». В декабре 2016 года получили по сделке аванс 110 тыс. рублей. Остальные деньги придут после того, как подпишем с заказчиком акт выполненных работ. Аванс отразили в книге учета за прошлый год и заплатили с него налог. Сейчас засомневались. Надо было учитывать аванс только в текущем году?

Тема:

отвечает:

Вы сделали все правильно.

Компании на упрощенке учитывают доходы кассовым методом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). То есть в день, когда поступили деньги от покупателя. Не имеет значения, что перечислил клиент: аванс или окончательную сумму. Все поступления, которые не нужно отражать в доходах на упрощенке, перечислены в пункте 1.1 статьи 346.15 НК РФ. Предоплаты в списке нет.

Более подробная информация по этому вопросу доступна нашим подписчикам. Оформить подписку >>>

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.