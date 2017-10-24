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Как удержаться на упрощенке до конца 2017 года

Компании на упрощенке учитывают доходы кассовым методом (п. 1 ст. 346.17 НК РФ). То есть в день, когда поступили деньги от покупателя. Не имеет значения, что перечислил клиент: аванс или окончательную сумму. Все поступления, которые не нужно отражать в доходах на упрощенке, перечислены в пункте 1.1 статьи 346.15 НК РФ. Предоплаты в списке нет.

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