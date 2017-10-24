Торгуем недвижимостью. С клиентами работаем по агентскому договору за вознаграждение со сделок. Иногда деньги от продажи поступают полностью на наш счет. Мы оставляем себе вознаграждение, остальное перечисляем клиенту. Какую сумму отражать в доходах?
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