624 октября

Торгуем недвижимостью. С клиентами работаем по агентскому договору за вознаграждение со сделок. Иногда деньги от продажи поступают полностью на наш счет. Мы оставляем себе вознаграждение, остальное перечисляем клиенту. Какую сумму отражать в доходах?

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отвечает:

Только ваше вознаграждение.

Имущество и деньги, которые поступили по агентскому договору, не увеличивают доходы (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).

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