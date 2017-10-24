2024 октября

Сотрудник работает по сменам два дня через два с 8.00 до 20.00. Он предупредил, что в конце октября пойдет сдавать кровь и не выйдет на работу. Второй дополнительный день донор собирается отгулять позже или присоединить к отпуску. Как оплатить этот день?

Тема:

отвечает:

Оплатите сотруднику восемь часов за каждый дополнительный день.

Сотруднику, который сдавал кровь, положен дополнительный день отдыха. Использовать его работник может сразу после сдачи крови, отгулять позже или присоединить к ежегодному отпуску (ст. 186 ТК РФ).

За дополнительные дни отдыха начисляют средний заработок. По мнению чиновников, его надо считать только за восемь часов, то есть нормальный рабочий день. Причем это правило распространяется на работников, которые трудятся дольше (письмо Минтруда России от 01.03.17 № 14–2/ООГ-1727). Отдыхать сотрудник тоже вправе только восемь часов.

Смена сотрудника — 11 часов. За донорство работник освобождается от работы на восемь часов. Оставшееся время он должен отработать в другой день или взять часы отгула за свой счет.

Если же сотрудник присоединяет дополнительный день к отпуску, оплатить нужно тоже только восемь часов. Но при этом отрабатывать оставшееся время работник не должен.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.