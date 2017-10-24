Оплатите сотруднику восемь часов за каждый дополнительный день.

Сотруднику, который сдавал кровь, положен дополнительный день отдыха. Использовать его работник может сразу после сдачи крови, отгулять позже или присоединить к ежегодному отпуску (ст. 186 ТК РФ).

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За дополнительные дни отдыха начисляют средний заработок. По мнению чиновников, его надо считать только за восемь часов, то есть нормальный рабочий день. Причем это правило распространяется на работников, которые трудятся дольше (письмо Минтруда России от 01.03.17 № 14–2/ООГ-1727). Отдыхать сотрудник тоже вправе только восемь часов.

Смена сотрудника — 11 часов. За донорство работник освобождается от работы на восемь часов. Оставшееся время он должен отработать в другой день или взять часы отгула за свой счет.

Если же сотрудник присоединяет дополнительный день к отпуску, оплатить нужно тоже только восемь часов. Но при этом отрабатывать оставшееся время работник не должен.