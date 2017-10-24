Штраф можно оспорить.

Компании на ЕНВД вправе работать без кассы до 1 июля 2018 года. Затем потребуется перейти на онлайн-кассы.

Чтобы работать без кассы, компании на вмененке должны выдавать по требованию покупателя документ об оплате — товарный чек, квитанцию. Отказаться от кассы также вправе организации на любой системе налогообложения, если оказывают услуги населению. Но они обязаны выдавать бланк строгой отчетности независимо от того, просил покупатель документ или нет.

По мнению чиновников, компания на вмененке обязана всегда выдавать бланки, если оказывает услуги населению (письмо Минфина России от 10.08.15 № 03-11-11/46052). Так же считали судьи (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.15 № 13АП-5364/2015).

Недавно ВС РФ принял решение в пользу компании. Судьи решили, что компания на вмененке вправе выдавать бланк только по требованию клиента (определение от 12.01.17 № 310-АД16-18286). Поэтому, если инспекторы не просили бланк, вы вправе оспорить решение о штрафе.