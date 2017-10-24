1224 октября

У нас парикмахерская на ЕНВД. Инспекторы проводили контрольную закупку, а кассир не выдал бланк строгой отчетности. Налоговики бланк не просили. Но проверяющие оштрафовали нас. Правы ли они?

Тема:

отвечает:

Штраф можно оспорить.

Компании на ЕНВД вправе работать без кассы до 1 июля 2018 года. Затем потребуется перейти на онлайн-кассы.

Чтобы работать без кассы, компании на вмененке должны выдавать по требованию покупателя документ об оплате — товарный чек, квитанцию. Отказаться от кассы также вправе организации на любой системе налогообложения, если оказывают услуги населению. Но они обязаны выдавать бланк строгой отчетности независимо от того, просил покупатель документ или нет.

По мнению чиновников, компания на вмененке обязана всегда выдавать бланки, если оказывает услуги населению (письмо Минфина России от 10.08.15 № 03-11-11/46052). Так же считали судьи (постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.04.15 № 13АП-5364/2015).

Недавно ВС РФ принял решение в пользу компании. Судьи решили, что компания на вмененке вправе выдавать бланк только по требованию клиента (определение от 12.01.17 № 310-АД16-18286). Поэтому, если инспекторы не просили бланк, вы вправе оспорить решение о штрафе.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.