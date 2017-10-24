Уточненки подавать не обязательно.

На титульных листах налоговых деклараций надо ставить код основного вида деятельности. Если компания сдает отчет в этом году, ставьте код из нового ОКВЭД2. Ведь именно эти коды сейчас записаны в ЕГРЮЛ (письмо ФНС России от 09.11.16 № СД-4-3/21206@).

Компания сдает уточненку, если из-за ошибки занизила налог к уплате (п. 1 ст. 81 НК РФ). Неверный ОКВЭД на налог не влияет. Поэтому исправлять отчетность не обязательно.

Есть ситуации, когда безопаснее все же исправить ошибку. Некоторые коды из старого классификатора соответствует новым, но по другим видам бизнеса. Поэтому инспекторы могут решить, что компания начала другую деятельность, но не уведомила ИФНС. А за это возможен штраф 5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 14.25 КоАП РФ). Чтобы исключить споры, безопаснее подать уточненку.