624 октября

У нас работает иностранец с патентом. У него заканчивается паспорт. Работник едет на родину, чтобы заменить документ. В патенте записаны данные старого паспорта. Надо ли сотруднику получать новый патент?

Тема:

отвечает:

Сотрудник должен внести изменения в патент.

В патенте есть Ф.И.О. иностранца и другие паспортные данные. Если сотрудник поменял Ф.И.О. или паспорт, нужно внести изменения в патент (п. 15 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Сообщите об этом работнику, чтобы избежать претензий на проверке.

Чтобы изменить информацию в патенте, сотрудник должен подать заявление в миграционную службу по форме из приказа ФМС России от 08.12.14 № 639. К нему пусть приложит фотографию и предъявит новый паспорт. Подать документы работник должен в течение семи рабочих дней с момента, когда вернется с новым паспортом.

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