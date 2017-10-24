Сотрудник должен внести изменения в патент.

В патенте есть Ф.И.О. иностранца и другие паспортные данные. Если сотрудник поменял Ф.И.О. или паспорт, нужно внести изменения в патент (п. 15 ст. 13.3 Федерального закона от 25.07.02 № 115-ФЗ). Сообщите об этом работнику, чтобы избежать претензий на проверке.

Чтобы изменить информацию в патенте, сотрудник должен подать заявление в миграционную службу по форме из приказа ФМС России от 08.12.14 № 639. К нему пусть приложит фотографию и предъявит новый паспорт. Подать документы работник должен в течение семи рабочих дней с момента, когда вернется с новым паспортом.