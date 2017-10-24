2024 октября

У нас более десяти лет работает уборщица на полставки. Когда мы принимали ее на работу, составили трудовой договор, внесли запись в книжку. Сейчас выяснили, что сотрудница работает в другом месте. Причем это место работы для нее тоже основное. Нам нужно оформить сотрудницу как совместителя?

Темы:

отвечает:

Вы не обязаны оформлять совместительство.

Основное место работы должно быть одно. Но компания не обязана выяснять, что сотрудник работает где-то еще. Есть исключение: работать на основном месте и по совместительству на вредных условиях запрещено (ст. 282 ТК РФ). Но это не ваш случай.

Переводить работницу на совместительство вы не обязаны. Но предупредите уборщицу, что она не вправе занимать два основных места. Если она попросит перевод, оформите дополнительное соглашение и внесите запись в трудовую книжку (письмо Роструда от 22.10.07 № 4299-6-1). Сделать это задним числом нельзя, ставьте текущие даты.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.