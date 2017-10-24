Вы не обязаны оформлять совместительство.

Основное место работы должно быть одно. Но компания не обязана выяснять, что сотрудник работает где-то еще. Есть исключение: работать на основном месте и по совместительству на вредных условиях запрещено (ст. 282 ТК РФ). Но это не ваш случай.

Переводить работницу на совместительство вы не обязаны. Но предупредите уборщицу, что она не вправе занимать два основных места. Если она попросит перевод, оформите дополнительное соглашение и внесите запись в трудовую книжку (письмо Роструда от 22.10.07 № 4299-6-1). Сделать это задним числом нельзя, ставьте текущие даты.