Да, акционер вправе участвовать на собрании по Skype, Viber или WhatsApp.

Это следует из закона (п. 11 ст. 49 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ). При таком способе общения главное, чтобы видеосвязь была качественной. Ведь технически установить, кто в этот момент присутствует за монитором, невозможно. Заранее пропишите в уставе, в каком порядке акционеры могут участвовать дистанционно.

Установите правила выступления, заявления и голосования. Все бумаги акционер должен заверять своей электронной подписью. Иначе есть вероятность, что участник оспорит решение. Например, судьи признали собрание недействительным, поскольку о сборе акционеру сообщили через Skype. Но в уставе организации такого способа оповещения участников не было (решение Арбитражного суда Амурской области от 12.03.14 № А04-7936/2013).