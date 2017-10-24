2024 октября

Можно ли выдать контрагенту доверенность на получение товаров?

Тема:

отвечает:

Да, но получить товары он может только у других поставщиков.

Компания вправе выдать доверенность кому угодно — своему сотруднику или работнику контрагента. Закон это не запрещает (ст. 185 ГК РФ, решение ВС РФ от 06.06.11 № ГКПИ11-617). Но есть ограничение. От имени компании представитель не вправе совершать сделки в отношении самого себя (п. 3 ст. 182 ГК РФ).

Например, продавец не может забрать свои же товары. А вот получить продукцию у других поставщиков может. Например, перевозчик по доверенности вправе забрать товары у поставщика.

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.