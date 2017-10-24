Да, но получить товары он может только у других поставщиков.

Компания вправе выдать доверенность кому угодно — своему сотруднику или работнику контрагента. Закон это не запрещает (ст. 185 ГК РФ, решение ВС РФ от 06.06.11 № ГКПИ11-617). Но есть ограничение. От имени компании представитель не вправе совершать сделки в отношении самого себя (п. 3 ст. 182 ГК РФ).

Например, продавец не может забрать свои же товары. А вот получить продукцию у других поставщиков может. Например, перевозчик по доверенности вправе забрать товары у поставщика.