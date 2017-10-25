425 октября

Получили целевой грант на производство мультимедийного проекта. После разработки проект остается у нашей компании, а грантодателю достаются неисключительные права на использование оборудования. Получаем ли мы в данном случае доход?

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отвечает:

Да, вы получили грант от заказчика в счет выполнения проекта.

Это внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ).

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