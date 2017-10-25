Да, конечно.
Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на покупку основных средств. Поскольку на общей системе вы актив еще не амортизировали, всю стоимость можно списать на упрощенке.
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Расходы учтите поквартально равными долями до конца года. Начинайте списывать стоимость основного средства с квартала, в котором введете здание в эксплуатацию (подп. 1 п. 1, п. 3 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 27.12.16 № 03-11-06/2/78119).
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