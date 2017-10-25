1825 октября

В прошлом году были на общей системе. В декабре 2016 года купили здание. Здание в эксплуатацию не вводили и амортизацию по нему не начисляли. В следующем месяце собираемся ввести актив в эксплуатацию. Вправе ли мы признать расходы на это основное средство на упрощенке?

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отвечает:

Да, конечно.

Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на покупку основных средств. Поскольку на общей системе вы актив еще не амортизировали, всю стоимость можно списать на упрощенке.

Расходы учтите поквартально равными долями до конца года. Начинайте списывать стоимость основного средства с квартала, в котором введете здание в эксплуатацию (подп. 1 п. 1, п. 3 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 27.12.16 № 03-11-06/2/78119).

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