Да, конечно.

Компании на упрощенке вправе учитывать расходы на покупку основных средств. Поскольку на общей системе вы актив еще не амортизировали, всю стоимость можно списать на упрощенке.

Расходы учтите поквартально равными долями до конца года. Начинайте списывать стоимость основного средства с квартала, в котором введете здание в эксплуатацию (подп. 1 п. 1, п. 3 ст. 346.16 НК РФ, письмо Минфина России от 27.12.16 № 03-11-06/2/78119).

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