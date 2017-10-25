Безопаснее платить аванс сотрудникам только за отработанные дни.

Трудовой кодекс не устанавливает правила, по которым нужно определить аванс за первую половину месяца. Срок выдачи аванса кодекс не уточняет. Но о размере зарплаты за первую половину месяца сказано в постановлении Совмина СССР от 23.05.57 № 566. Документ действует в части, которая не противоречит ТК РФ. Это подтверждают чиновники (письмо Роструда от 08.09.06 № 1557–6).

Рассчитывать аванс нужно не меньше тарифной ставки за отработанное время. Тарифная ставка — это фиксированный размер зарплаты без учета стимулирующих выплат (ч. 2 ст. 129 ТК РФ). Но из-за фиксированного или процентного аванса компания может переплатить работнику. Например, если он заболеет или уйдет в отпуск. Поэтому безопаснее всего считать аванс за отработанное время.

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