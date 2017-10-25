4025 октября

Покупатель прислал акт сверки за прошлый год. Данные с покупателем у нас не сходились. Оказалось, в наших экземплярах накладных неверно записана цена товара. Контрагент просит срочно выслать подписанный акт. Мы вправе сначала подписать акт сверки с верными суммами, а затем исправить ошибки в документах?

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отвечает:

Если вы согласны с данными покупателя, внесите их в акт, а затем исправляйте ошибку.

Компания записывает в акте сверки данные, которые есть в учете. Они могут расходиться со сведениями покупателя. Но если вы согласны с данными контрагента, так как нашли у себя ошибку, запишите верные значения.

Ошибки в накладных исправьте любым удобным способом. Можно перечеркнуть неверные данные, записать в свободном месте верную сумму (ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ). Рядом с поправками напишите слово «исправлено». Правки заверяют сотрудники компании и контрагента, которые ранее подписывали документ.

Второй способ исправить документ — выставить новую бумагу с датой и номером исправления (письмо Минфина России от 22.01.16 № 07-01-09/2235).  

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