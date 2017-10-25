Вы вправе заявить вычет. А НДС с аванса восстановите в ноябре, когда получите от продавца счет-фактуру на отгрузку.

Продавец обязан выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с момента отгрузки или аванса. Если поставщик пропустил срок, компания не лишается вычета НДС (письмо Минфина России от 25.01.16 № 03-07-11/2722).

Восстановить НДС с аванса нужно в периоде, когда поставщик отгрузит товар и выставит первичку со счетом-фактурой (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, письмо Минфина России от 28.11.14 № 03-07-11/60891).