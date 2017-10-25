3825 октября

В сентябре перечислили поставщику аванс. Контрагент предупредил, что переходит на новую систему учета, поэтому не может выставить счет-фактуру вовремя. Документы получим только в октябре, а товар в ноябре. Мы вправе заявить вычет по опоздавшему счету-фактуре? Если вправе, когда нужно восстановить налог с аванса?

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отвечает:

Вы вправе заявить вычет. А НДС с аванса восстановите в ноябре, когда получите от продавца счет-фактуру на отгрузку.

Продавец обязан выставить счет-фактуру в течение пяти календарных дней с момента отгрузки или аванса. Если поставщик пропустил срок, компания не лишается вычета НДС (письмо Минфина России от 25.01.16 № 03-07-11/2722).

Восстановить НДС с аванса нужно в периоде, когда поставщик отгрузит товар и выставит первичку со счетом-фактурой (подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ, письмо Минфина России от 28.11.14 № 03-07-11/60891).

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