В трудовом договоре запишите оклад 20 тыс. рублей, а после испытательного срока заключите дополнительное соглашение и установите новый оклад.

Компания и сотрудник вправе внести в договор любые условия. Но за равнозначный труд работники должны получать одинаковую зарплату (ст. 22 ТК РФ). На испытательном сроке сотрудник будет выполнять те же обязанности, что и после испытания. Поэтому условие о разном окладе нарушит закон. За это компанию могут оштрафовать на 50 тыс. рублей (ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы избежать проблем, запишите в трудовом договоре только один оклад — 20 тыс. рублей. Когда сотрудник отработает испытательный срок в три месяца, подпишите с ним дополнительно соглашение об увеличенном окладе.