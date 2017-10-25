Обратитесь в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга с заявлением в свободной форме.

В документе напишите, что просите создать комиссию по восстановлению трудовых книжек. Вашу ситуацию можно отнести к чрезвычайной, из-за которой компания утратила книжки. Поэтому восстановлением документов должна заниматься специальная комиссия (п. 34Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 16.04.03 № 225). Для комиссии соберите документы, которые могут подтвердить стаж сотрудников — договоры, ведомости, выписки из приказов. На основании бумаг комиссия составит акт. Затем компания оформит дубликаты.