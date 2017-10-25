2225 октября

Заменили двигатели служебных автомобилей, так как старые не могли нормально работать и починить их было нельзя. Расходы списали сразу как ремонт. На проверке инспекторы заявили, что замена двигателя — это модернизация и списывать новые двигатели нужно постепенно. Инспекторы правы?

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отвечает:

Вы можете оспорить решение налоговиков, если технические характеристики автомобилей значительно не улучшились.

Расходы на модернизацию увеличивают первоначальную стоимость основного средства, а траты на ремонт можно списать сразу. Компания проводит модернизацию, если совершенствует характеристики объекта (п. 2 ст. 257 НК РФ). Ремонт проводят лишь для того, чтобы поддержать актив в рабочем состоянии (письмо Минфина России от 22.04.10 № 03-03-06/1/289).

Докажите налоговикам, что провели именно ремонт. Подойдут такие аргументы. Во-первых, компания заменила двигатели, так как старые больше не могли работать. Это можно считать ремонтом. В подтверждение представьте инспекторам документы, которые подтверждают неисправность старых двигателей. Например, акты техосмотра, дефектную ведомость.

Во-вторых, технические характеристики автомобиля значительно не изменились — скорость, грузоподъемность, время погрузки и пр. Значит, модернизации не было.

Если инспекторы не примут аргументы и доначислят налог на прибыль, оспорьте решение в суде. В вашем регионе практика не сложилась, но в других округах судьи поддерживают компании (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19.01.10 № Ф09-10766/09-С2).

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