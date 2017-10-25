Документы, которые подтвердят затопление, освободят компанию от штрафа.

Инспекторы вправе просить у компании сведения о контрагенте или документы по сделке с ним. Ответить нужно в течение пяти рабочих дней, иначе налоговики оштрафуют на 5000 рублей (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). Но если бумаг у компании вовсе нет, ответственности можно избежать.

В ответ на требование инспекторов отправьте уведомление по форме из приказа ФНС России от 25.01.17 № ММВ-7-2/34@. Поставьте там признак 20 — компания не может представить документы. К уведомлению приложите бумаги, которые подтвердят, что причина уважительная.

Компания проводит инвентаризацию, если утратила бумаги. Для этого собирает комиссию и проводит осмотр помещения. Заключение комиссии и акты о затоплении приложите к уведомлению.

Документы нужно попытаться восстановить (письма Минфина России от 22.07.13 № 03-02-07/2/28610, ФНС России от 14.08.13 № АС-4-3/14759@). К уведомлению приложите переписку с контрагентом, в которой он отказывается дать дубликаты бумаг.