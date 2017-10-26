3426 октября

Региональные отделения ПФР штрафуют за дополняющие СЗВ-М, даже когда ошибку компания нашла сама. Вправе ли они так поступать?

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отвечает:

Да, вправе.

Неверные данные сотрудников фонд видит сразу, когда принимает отчет. Значит, самостоятельно найти ошибку компания может только в одном случае — когда в отчете указали не всех работников.

Санкций не будет, если успели отправить дополняющую форму, пока не закончился срок для сдачи отчета. Иначе будет штраф. Ведь организация не исправляет ошибку в поданном отчете, а передает новые сведения. Их не было в исходном варианте.

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