2626 октября

Компания не согласна с актом о нарушении, который получила от ПФР. Есть смысл подавать возражения?

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отвечает:

Смотря какие.

Просить о снижении штрафа бессмысленно — по закону у фонда нет таких полномочий. Фонд рассматривает возражения о правомерности штрафа, а не о его сумме. Фонд может полностью отказаться от санкций, если компания докажет, что не виновата.

Например, организация сдала дополняющие СЗВ-М на сотрудника, которого восстановили на работе по решению суда. В таком случае штрафа не будет. А вот причины «заболел бухгалтер» и «сломался компьютер» не считают уважительными.

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