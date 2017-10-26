Смотря какие.

Просить о снижении штрафа бессмысленно — по закону у фонда нет таких полномочий. Фонд рассматривает возражения о правомерности штрафа, а не о его сумме. Фонд может полностью отказаться от санкций, если компания докажет, что не виновата.

Например, организация сдала дополняющие СЗВ-М на сотрудника, которого восстановили на работе по решению суда. В таком случае штрафа не будет. А вот причины «заболел бухгалтер» и «сломался компьютер» не считают уважительными.

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