1626 октября

Веду учет у предпринимателя. Он недавно зарегистрировался и сразу перешел на патентную систему. Сейчас покупает помещение для бизнеса. Оно облагается налогом на имущество?

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отвечает:

Помещение для бизнеса освобождено от налога на имущество, если оно не облагается по кадастровой стоимости.

Предприниматели на патенте освобождены от налога на имущество. Исключение — недвижимость, которая облагается налогом по кадастровой стоимости (подп. 2 п. 10 ст. 346.43 НК РФ). Список такой недвижимости утвержден постановлением правительства Ленинградской области от 26.09.16 № 367.

Налог на имущество за предпринимателей считают инспекторы (п. 1 ст. 408 НК РФ). От налога освобождено имущество, которое бизнесмен использует в деятельности. Но налоговики не разделяют личные активы бизнесменов и недвижимость для бизнеса.

Инспекторы не начислят налог, если сообщите им, что бизнесмен использует помещение в деятельности. Подготовьте заявление и документы о ведении в помещении бизнеса (письмо Минфина России от 05.03.12 № 03-11-11/67).

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