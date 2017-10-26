2626 октября

Оплатили сотруднику больничный лист, но ФСС не принял это пособие к возмещению. Требовать деньги с сотрудника не будем. Теперь надо начислить взносы на выплаченное пособие?

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отвечает:

Если вы не готовы спорить с налоговиками, начислите взносы.

Фонд отказывается возмещать пособия по больничным с ошибками. Если ФСС не принял пособия к зачету, на них безопаснее начислять взносы. Такие разъяснения давал Минтруд (письмо от 26.02.16 № 17–3/В 76). В Минфине считают, что компания должна руководствоваться рекомендациями чиновников.

Взносы можно не начислять, если вы готовы спорить. Если фонд отказал в возмещении, выплата не теряет смысл социальной. Но этот аргумент срабатывает только в суде (определение ВС РФ от 23.11.15 № 304-КГ15-14441).

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