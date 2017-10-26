1426 октября

Можно ли учесть расходы на экзамен по профстандарту?

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отвечает:

Можно.

Компания вправе оценить квалификацию сотрудников в специальных центрах. С 2017 года кодекс разрешает учесть расходы на такую проверку (подп. 23 п. 1 ст. 264 НК РФ). Чтобы подтвердить затраты, заключите договор с учебным центром и получите бумаги об оплате (ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ).

Расходы можно списать, даже если возмещаете траты работнику. Но возьмите у сотрудника договор и документ об оплате.

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