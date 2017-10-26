Больничный за прошлый год не отражайте в расчете по взносам.

В новом расчете расходы на пособия пишут в строке 080 приложения 2 к разделу 1. Здесь нужно показать пособия, которые ФСС возместил с начала расчетного периода и за последние три месяца отчетного периода (п. 11.14 Порядка, утв. приказом ФНС России от 10.10.16 № ММВ-7-11/551@). Из порядка не ясно, надо ли показывать расходы, которые фонд вернул за прошлый год в текущем.

Мы опросили налоговиков. По их мнению, старые расходы отражать не нужно.