Фонд против пересчета, поэтому вернуть деньги получится только через суд.

Предприниматели, которые получили доходы более 300 тыс. рублей, платят страховые взносы с превышения по тарифу 1 процент. С 2017 года бизнесмены платят дополнительные взносы, если 300 тыс. рублей превысила разница между доходами и расходами (подп. 1 п. 9 ст. 430, п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 221 НК РФ). Раньше такого условия не было. Взносы нужно рассчитывать с превышения выручки, даже если предприниматель получил убыток (письма Минтруда России от 22.06.16 № 17–4/ООГ-976, Минфина России от 06.06.16 № 03-11-11/32724).

В постановлении от 30.11.16 № 27-П Конституционный суд сделал вывод, что расчет взносов с выручки нарушает права предпринимателя. Поэтому уже за 2016 год бизнесмены вправе посчитать взносы по новым правилам (письмо ФНС России от 07.03.17 № БС-4-11/4091@).

Что касается 2014 и 2015 годов, пересчитать их и вернуть деньги без спора не получится. Как мы выяснили, в ПФР против такого подхода. Но запрета в законе нет, тем более правила в 2014–2016 годах были одинаковыми.

Чтобы вернуть деньги, пересчитайте взносы и подайте в фонд заявление. Если управление ПФР откажет, то решение обжалуйте в суде.