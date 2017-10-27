Можно.
Издайте приказ о том, что сотрудники не вправе выходить за пределы офиса в рабочее время, кроме перерыва на обед. Или впишите такое правило во внутренние кадровые документы, например в правила внутреннего трудового распорядка.
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- Инструкции по гражданской обороне раздавайте только новичкам
Ознакомьте сотрудников под роспись с документами. За нарушение установите дисциплинарное взыскание — замечание или выговор (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).
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