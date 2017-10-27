Компания вправе посчитать это прогулом.
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- О непослушных сотрудниках и законных способах их приструнить
Освобождать сотрудника от работы компания должна, если он выполняет государственные или общественные обязанности, например сдает кровь или занимается подготовкой коллективного договора. А прохождение опроса в полиции не относится к таким обязанностям (апелляционное определение Московского городского суда от 26 мая 2017 г. № 33-15618/2017).
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