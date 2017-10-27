7027 октября

Работники постоянно сидят в мобильниках. Как все оформить, чтобы за такое поведение наказывать?

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отвечает:

Впишите во внутренние кадровые документы, например в правила внутреннего трудового распорядка, правило о том, что сотрудники не вправе пользоваться личными телефонами в рабочее время.

Или издайте об этом приказ. Ознакомьте сотрудников под роспись с документом. За нарушение установите дисциплинарное взыскание — замечание или выговор (ч. 1 ст. 192 ТК РФ).

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