Проверить, есть ли условие о вкладах в уставе компании (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Если такого условия нет, нужно внести изменения в устав. Затем нужно провести собрание участников и составить решение о внесении вклада. Акционеры должны заключить договор с компанией, а совет директоров – одобрить его. В документах на передачу имущества нужно указать, что участники вносят вклад в имущество.