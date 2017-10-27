1627 октября

Что нужно сделать для того, чтобы учредитель смог внести вклад в имущество без налоговых последствий для компании?

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отвечает:

Проверить, есть ли условие о вкладах в уставе компании (п. 1 ст. 27 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, п. 1 ст. 32.2 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ).

Если такого условия нет, нужно внести изменения в устав. Затем нужно провести собрание участников и составить решение о внесении вклада. Акционеры должны заключить договор с компанией, а совет директоров – одобрить его. В документах на передачу имущества нужно указать, что участники вносят вклад в имущество.

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