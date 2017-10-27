Да, если общая выручка компании за прошлый год превышает 40 млн руб.

С 1 октября 2017 года компания – продавец или исполнитель при расчетах за товары, работы, услуги обязана принимать национальные платежные карты. Новую обязанность ввел Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 88-ФЗ. Если отказаться принимать карты «Мир», компанию оштрафуют на 30 000 – 50 000 руб., директора – на 15 000 – 30 000 руб. (ч. 4 ст. 14.8 КоАП РФ).

От обязанности применять карту «Мир» освобождаются торговые точки, оборот которых за прошлый год меньше 5 млн руб., а также компании в тех местах, где нет доступа к интернету.