Нет, не обязан.

Минфин подтвердил это в письме от 31 августа 2017 г. № 03-01-15/55883. Такая операция не относится к расчетам для целей Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. Ведь в данном случае реализации товаров и услуг не происходит.