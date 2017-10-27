4327 октября

Обязан ли застройщик применять ККТ при наличных расчетах с физлицами по договорам участия в долевом строительстве?

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отвечает:

Нет, не обязан.

Минфин подтвердил это в письме от 31 августа 2017 г. № 03-01-15/55883. Такая операция не относится к расчетам для целей Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ. Ведь в данном случае реализации товаров и услуг не происходит.

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