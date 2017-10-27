Включите в доходы выручку от продажи здания.

Компании на упрощенке не амортизируют основные средства, а списывают равными частями в зависимости от срока использования. Например, здание со сроком больше 15 лет можно списать за 10 лет (подп. 3 п. 3 ст. 346.15 НК РФ). Если компания решит продать здание до полного списания, расходы потребуется восстановить. Но в вашем случае этого делать не нужно.

Вы купили основное средство, когда были на общей системе. После перехода на упрощенку учитывать расходы на актив вы не могли, так как выбрали в 2014 году объект «доходы». Когда вы изменили объект, у компании не появилось право списывать основное средство (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). Так как расходы вы не учитывали, то и восстанавливать ничего не нужно.

Учтите доход от продажи актива, когда получите деньги от покупателя. Списать остаточную стоимость здания не получится (письмо Минфина России от 13.02.15 № 03-11-06/2/6557).