3930 октября

Можно ли установить наказание за то, что менеджеры не вовремя приносят первичку, и какое?

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отвечает:

Можно. 

Для этого добавьте в должностную инструкцию сотрудника обязанность передавать документы в срок. Конкретные сроки укажите в регламенте по документообороту. В кадровых документах напишите, что грозит сотруднику, если он не будет исполнять свои обязанности, например замечание или выговор. А за неоднократные нарушения организация может уволить работника.

Кроме того, компания вправе лишить сотрудника премии, если написать об этом в положении о премировании (письмо Роструда от 18 декабря 2014 г. № 3251-6-1).

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