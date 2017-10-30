Можно.

Для этого добавьте в должностную инструкцию сотрудника обязанность передавать документы в срок. Конкретные сроки укажите в регламенте по документообороту. В кадровых документах напишите, что грозит сотруднику, если он не будет исполнять свои обязанности, например замечание или выговор. А за неоднократные нарушения организация может уволить работника.

Важная статья:

Проверьте себя в кадровых вопросах

Кроме того, компания вправе лишить сотрудника премии, если написать об этом в положении о премировании (письмо Роструда от 18 декабря 2014 г. № 3251-6-1).