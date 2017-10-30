Вы можете полностью переносить номер из графы 11 счета-фактуры в графу 13 книги покупок. Если товары импортные, поставщик отражает в графе 11 счета-фактуры регистрационный номер таможенной декларации. Он состоит из трех частей, разделенных знаком «/». В этом номере 23 знака, если считать слэш. Но если поставщик добавит к нему порядковый номер товара из графы 32 основного или добавочного листа таможенной декларации, это не ошибка.

Данные книги покупок вы включите в декларацию. А согласно ее формату номер таможенной декларации может включать от 23 до 27 знаков. Таким образом, вы сможете сдать отчетность, и в случае если номер таможенной декларации включает номер товара и, соответственно, превышает 23 знака.