1530 октября

Поставщик к регистрационному номеру таможенной декларации в счете-фактуре добавил порядковый номер товара. Нужно ли такой номер полностью переписывать в книгу покупок? Или надо убрать порядковый номер товара?

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отвечает:

Вы можете полностью переносить номер из графы 11 счета-фактуры в графу 13 книги покупок. Если товары импортные, поставщик отражает в графе 11 счета-фактуры регистрационный номер таможенной декларации. Он состоит из трех частей, разделенных знаком «/». В этом номере 23 знака, если считать слэш. Но если поставщик добавит к нему порядковый номер товара из графы 32 основного или добавочного листа таможенной декларации, это не ошибка.

Данные книги покупок вы включите в декларацию. А согласно ее формату номер таможенной декларации может включать от 23 до 27 знаков. Таким образом, вы сможете сдать отчетность, и в случае если номер таможенной декларации включает номер товара и, соответственно, превышает 23 знака.

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