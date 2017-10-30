3630 октября

Вправе ли налоговики отказать в вычете, если в счете-фактуре на импортные товары нет номера таможенной декларации или он неверный?

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отвечает:

Нет. 

Компания вправе заявить вычет, если ошибка в счете-фактуре не мешает идентифицировать продавца и покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ). 

Претензий к вычетам НДС только из-за того, что продавец не заполнил в счете-фактуре номер таможенной декларации или указал неверный номер, быть не должно. Отказать в вычете налога инспекторы могут, например, если докажут необоснованную налоговую выгоду.

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