Нет.

Компания вправе заявить вычет, если ошибка в счете-фактуре не мешает идентифицировать продавца и покупателя, наименование товаров, их стоимость, ставку и сумму налога (п. 2 ст. 169 НК РФ).

Претензий к вычетам НДС только из-за того, что продавец не заполнил в счете-фактуре номер таможенной декларации или указал неверный номер, быть не должно. Отказать в вычете налога инспекторы могут, например, если докажут необоснованную налоговую выгоду.