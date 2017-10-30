Да, назначить пособие без справки вы не можете, поэтому выдайте его позже.

Компания назначает пособие по уходу за ребенком после того, как сотрудница представит все документы. А именно: заявление на отпуск и пособие и копию свидетельства о рождении (п. 54 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 23.12.09 № 1012н).

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Вместе с документами для расчета детского пособия сотрудница должна представить справку с места работы мужа. В документе должно быть сказано, что супруг не использует отпуск по уходу и не получает пособие. Без справки ФСС не возместит пособие (постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.12.14 № Ф05-14664/2014).

Пока справки нет, предоставьте сотруднице отпуск, а пособие не выплачивайте (ч. 1 ст. 256 ТК РФ). Когда работница принесет документ, оплатите пособие за все предыдущие месяцы. Проценты за задержку не начисляйте.