7230 октября

Сотрудник взял отпуск за свой счет с 13 по 30 сентября. Во время отпуска работник заболел. Врач выписал больничный с 29 сентября по 4 октября. Выплачивать ли пособие за два дня, которые попадают на отпуск?

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отвечает:

Нет, за время отпуска пособие не назначайте.

Трудовой кодекс не требует продлевать больничный, если сотрудник заболел в отпуске за свой счет. Поэтому оплачивать дни болезни, которые пришлись на дни административного отпуска 29 и 30 сентября, не надо.

Если работник заболел в отпуске за свой счет, врач выписывает больничный с даты, когда сотрудник должен приступить к работе (п. 22 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 624н). В вашем случае листок оформлен раньше. Значит, в нем ошибка, из-за которой ФСС может отказать в возмещении расходов.

Попросите сотрудника взять дубликат больничного. Но если вы готовы спорить, можете оплатить и такой листок. Просто исключите из расчета первые дни болезни, которые приходятся на отпуск за свой счет. По мнению судей, ошибки врачей в больничных листах не лишают компанию права возместить расходы (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.02.16 № Ф04-196/2016, определение ВАС РФ от 07.04.17 № 310-КГ17-4016).

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