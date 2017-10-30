Да, вправе. Нужно оплатить пени до отчетности.

Кодекс освобождает компанию от штрафа за занижение налога, если организация сама обнаружит ошибку. Но есть еще одно условие: налог вместе с пенями надо перечислить до уточненки. Вы забыли о пенях, значит, не выполнили условия для освобождения от ответственности (п. 4 ст. 81 НК РФ). В таком случае налоговики вправе начислить компании штраф.

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Отменить штраф не получится, но его можно снизить. Вы доплатили налог до уточненки, значит, исправили свою ошибку. Судьи считают это смягчающим обстоятельством (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.12.14 № Ф07-9688/2014). Поэтому попросите инспекторов снизить штраф минимум вдвое (подп. 3 п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).