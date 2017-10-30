4730 октября

Сдали несколько уточненок по НДС за прошлый год. Налог мы заплатили до сдачи отчетов, а про пени забыли. Вправе ли налоговики оштрафовать компанию?

Тема:

отвечает:

Да, вправе. Нужно оплатить пени до отчетности.

Кодекс освобождает компанию от штрафа за занижение налога, если организация сама обнаружит ошибку. Но есть еще одно условие: налог вместе с пенями надо перечислить до уточненки. Вы забыли о пенях, значит, не выполнили условия для освобождения от ответственности (п. 4 ст. 81 НК РФ). В таком случае налоговики вправе начислить компании штраф.

Отменить штраф не получится, но его можно снизить. Вы доплатили налог до уточненки, значит, исправили свою ошибку. Судьи считают это смягчающим обстоятельством (постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.12.14 № Ф07-9688/2014). Поэтому попросите инспекторов снизить штраф минимум вдвое (подп. 3 п. 1 ст. 112, п. 3 ст. 114 НК РФ).

Есть вопросы?

Задайте и наши эксперты помогут в течение 24 часов!

Получить ответ
Услуга платная

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы
Все 158 тем

Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.