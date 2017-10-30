Вы вправе не восстанавливать НДС.

Компания обязана следить за сроком годности товаров, которые продает. Испорченный товар или товар без срока годности можно вернуть поставщику или уничтожить (ст. 472 ГК РФ). Кодекс ограничивает случаи, когда нужно восстановить НДС с покупок. Все они перечислены в пункте 3 статьи 170 НК РФ. В списке нет испорченных товаров. Поэтому восстанавливать налог компания не обязана.

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Восстанавливать налог не нужно, если компания списывает украденные, бракованные товары и пр. Ведь компания планировала использовать продукцию в деятельности с НДС.

Чтобы не восстанавливать налог, подтвердите документами, что списание не связано с безвозмездной передачей (письмо ФНС России от 21.05.15 № ГД-4-3/8627@, п. 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.14 № 33).