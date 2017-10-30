Начислять пени инспекторы не вправе, но могут оштрафовать компанию.

Инспекторы начислят пени на НДФЛ, если компания удержала, но не перечислила налог. Вы забыли удержать НДФЛ. За это возможен штраф — 20 процентов от неудержанной суммы (ст. 123 НК РФ). А вот начислять пени налоговики не вправе, так как задолженности нет (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.06.16 № Ф02-1892/2016, письмо ФНС от 04.08.15 № ЕД-4-2/13600).

Важная статья:

Лучше не платите НДФЛ из средств компании

О неудержанном налоге сообщите в инспекцию. Для этого не позднее 1 марта 2018 года подайте в налоговую справку в признаком 2. О неудержанном налоге также сообщите сотруднику. Инспекторы вышлют бывшему работнику уведомление, на основании которого он сам заплатит НДФЛ (п. 6 ст. 228 НК РФ). Пеней за неудержанный налог работнику также не начислят.