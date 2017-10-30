Вы вправе учесть убыток от угона автомобиля как внереализационные расходы (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
1930 октября
В ноябре 2016 года у нас угнали автомобиль. Об угоне сразу сообщили в полицию и страховую компанию. Сейчас полицейские закрыли дело и выдали справку о том, что виновник не обнаружен. Мы вправе учесть стоимость автомобиля в расходах?
Редакция газеты "Учет. Налоги. Право" отвечает:
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