Нет, Ольга, не вправе.

Опоздание — это дисциплинарный проступок. Ведь сотрудник нарушает правила трудового договора, а именно режим рабочего времени. За проступок работодатель вправе применить к сотруднику взыскание — выписать замечание или выговор, а за повторные нарушения — уволить. Так считают и чиновники (письмо Роструда от 11.03.09 № 1146-ТЗ). Штраф за нарушение дисциплины кодекс не предусматривает. Поэтому, если вы установите такой порядок, трудинспекторы вправе оштрафовать компанию на 50 тыс. рублей, а директора — на 5 тыс. рублей (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Чтобы мотивировать сотрудников, работодатель вправе изменить систему оплаты труда. Например, ввести премии за результаты работ или учет рабочего времени. Тогда за опоздание можно снижать премию. Такой подход поддерживают судьи (апелляционное определение Алтайского краевого суда от 11.08.15 № 33–7604/2015).