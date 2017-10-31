1731 октября

Продавец исправил в счете-фактуре за III квартал ИНН и адрес покупателя. Как покупателю действовать в этой ситуации?

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отвечает:

По правилам нужно аннулировать запись по первоначальному счету-фактуре в дополнительном листе книги покупок за III квартал. И зарегистрировать в этом дополнительном листе исправленный счет-фактуру.

Но в данном случае показатели книги покупок, в том числе стоимость товаров и сумма НДС, не изменятся. Поэтому можно не регистрировать исправленный счет-фактуру. А если налоговики на проверке запросят счет-фактуру по этой сделке, вы передадите им исправленный документ.

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