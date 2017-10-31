Вычеты надо заявить в том квартале, когда директор утвердит авансовый отчет.

Кодекс разрешает переносить на три года вычеты по покупкам. Об этом сказано в пункте 2 статьи 171 НК РФ. Переносить вычеты можно с активов, которые компания будет использовать в деятельности.

Важная статья:

Забыли заявить вычет НДС с полученного аванса

Право на вычет с командировочных расходов дает пункт 7 статьи 171 НК РФ. В норме не сказано о переносе вычетов. Поэтому предъявить входной НДС компания вправе только в том периоде, когда руководитель утвердил авансовый отчет по командировке (письмо ФНС России от 09.01.17 № СД-4-3/2@).

Чтобы заявить вычет, зарегистрируйте в книге покупок счета-фактуры, бланки строгой отчетности или билеты с НДС. Все документы сотрудник должен приложить к авансовому отчету (п. 18Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137, письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033).