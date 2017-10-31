2331 октября

В сентябре отправили сотрудника в командировку на месяц. Сейчас работник принес авансовый отчет и приложил билеты с НДС. Вправе ли мы заявить вычет позже?

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отвечает:

Вычеты надо заявить в том квартале, когда директор утвердит авансовый отчет.

Кодекс разрешает переносить на три года вычеты по покупкам. Об этом сказано в пункте 2 статьи 171 НК РФ. Переносить вычеты можно с активов, которые компания будет использовать в деятельности.

Право на вычет с командировочных расходов дает пункт 7 статьи 171 НК РФ. В норме не сказано о переносе вычетов. Поэтому предъявить входной НДС компания вправе только в том периоде, когда руководитель утвердил авансовый отчет по командировке (письмо ФНС России от 09.01.17 № СД-4-3/2@).

Чтобы заявить вычет, зарегистрируйте в книге покупок счета-фактуры, бланки строгой отчетности или билеты с НДС. Все документы сотрудник должен приложить к авансовому отчету (п. 18Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137, письмо Минфина России от 26.02.16 № 03-07-11/11033).

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