Реквизиты лицензии нужно внести в единый реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Срок — три рабочих дня с даты, когда компания получила лицензию (подп. «м» п. 7, абз. 2 п. 9 ст. 7.1 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). За просрочку директора могут оштрафовать на 5 тыс. рублей, а за непредставление или представление ложных сведений — на 10 тыс. рублей (ч. 6, 7 ст. 14.25 КоАП РФ).

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Отправить сведения в реестр можно на сайте fedresurs.ru. Для работы с ресурсом нужна квалифицированная электронная подпись. В сервисе нужно завести личный кабинет компании.

Чтобы отправить сведения о лицензии в разделе «Сообщения», нажмите кнопку «Создать сообщение». Внесите сведения и заверьте их электронной подписью. За сообщение надо заплатить 805 рублей. Как только подпишете сведения, можно будет перейти к оформлению платежки. Оператор опубликует сообщение в течение одного рабочего дня после оплаты.