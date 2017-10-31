Нет, компенсация по договору освобождена от НДФЛ.

Компания не удерживает налог с компенсаций, которые предусмотрены законом. Такое правило записано в пункте 1 статьи 217 НК РФ. Закон о защите прав потребителя не обязывает компанию выплачивать компенсацию в двукратном размере по договору об оказании услуг. Но аналогичные правила действуют, если компания проводит работы из материала клиента (п. 1 ст. 35 Закона РФ от 07.02.92 № 2300–1, п. 12 Правил, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.97 № 1025).

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Как перестроиться на новые правила по НДФЛ

Судьи подтверждают, что правила для работ распространяются на сделки по договорам об оказании услуг (п. 37 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.12 № 17). А значит, удерживать налог не требуется.