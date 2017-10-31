3431 октября

Сотрудник увольняется в середине года, выдавать ли ему копию СВЗ-СТАЖ?

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отвечает:

Да, конечно.

Если сотрудник увольняется, выдайте ему сведения из СЗВ-СТАЖ. Такую же бумагу выдайте работнику, с которым закончился договор подряда.

Форму СЗВ-СТАЖ компании сдают ежегодно. Впервые страхователи отчитываются в ПФР не позднее 1 марта 2018 года (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ). То есть пока компании не составляли новый отчет. Но если сотрудник увольняется или с подрядчиком прекращает действовать гражданско-правовой договор, нужно выдать сведения до окончания года (п. 4 ст. 11 закона № 27-ФЗ).

Выдавайте СЗВ-СТАЖ уволенным независимо от того, просил сотрудник документ или нет. Закон не предусматривает штрафы, если компания нарушит такую обязанность. Но, чтобы избежать конфликтов, выдайте документы работникам.

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